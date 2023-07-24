Спорт для ленивых: как держать свое тело в тонусе, когда нет желания идти в спортзал

В современном мире нередко бывает недостаточно времени на полноценные занятия спортом, однако физическая активность имеет большое значение для общего самочувствия и здоровья всего организма. Поэтому следует внедрять небольшие физические усилия в повседневную жизнь. Мы говорим вам, как сделать спорт частью вашей жизни.

При просмотре телевизора следует садиться на пол. Это позволит растянуться, улучшит осанку и увеличит активность мышц. Вы можете попытаться вытянуть ноги вперед, сесть в позу лотоса, постоять на коленях или даже слегка присесть.

Еще одним эффективным способом укрепления мышц является ходить по лестнице как можно чаще. Регулярные подъемы вверх будут способствовать укреплению икроножных мышц и подколенных сухожилий, а также положительно скажутся на дыхательной системе.

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После душа следует использовать полотенце для поддержания осанки и формы плеч. Поднимайте полотенце перед собой и медленно поднимайте его над головой, затем опустите за спину и легонько потопайте им по затылку, прежде чем вернуться в исходное положение.

Попытайтесь стоять на одной ноге, когда чистите зубы. Ученые из Гамбургского университета доказывают, что такая координация тренирует мозг и улучшает его нейропластичность. Для большей сложности можете закрыть глаза, а для укрепления мышц попробуйте сгибать ногу в легком приседании.

Работайте над своей осанкой, воображая, что ваша голова держится на невидимой нити, подтягивающей вас вверх. Поднимайте плечи, отводите их назад, а грудную клетку держите немного приподнятой, чтобы сидеть и стоять прямо.

Не забывайте размяться, покачивая колени и стопы. После длительного сиденья, особенно около 90 минут, кровообращение в ногах может снизиться. Поэтому вращайте колени и стопы, чтобы улучшить кровообращение.

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Для растяжения бедер стойте лицом к стене и коснитесь одной ногой и коленом. Сделайте большой шаг назад другой ногой, отопритесь телом от стены, а плечи немного поставьте сзади бедер, чтобы почувствовать растяжку. Чем дальше вы поставите стопу, тем глубже будет растяжение.

Во время телефонных разговоров попробуйте ходить по комнате или выйти на улицу, если погода разрешает. Исследования показывают, что движение положительно влияет на восприятие мозгом поступающей информации.

Эти простые упражнения помогут вам поддерживать физическую активность в повседневной жизни, улучшить осанку и сохранять общее здоровье организма.

Напомним, как безопасно тренироваться в жару.

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