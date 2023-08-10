Сразу 5 косаток атаковали яхту в Португалии: инцидент попал на видео

В Португалии стая из пяти косаток атаковала яхту Oxygene, плывущую к берегам Франции. Историей поделился опытный 70-летний яхтсмен Феп Филусерос.

По данным издания The Mirror, огромные косатки оторвали руль яхты и морякам пришлось передать сигнал бедствия.

Феп Филусерос говорит, что когда он плыл у побережья мыса Винсент в Португалии, направляясь в Руайян, Франция, его сопровождала группа косаток из пяти человек. Вдруг стая начала свою атаку. Он снял это на видео.

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По его словам, однако с косаток напала на руль судна и повредила его через минуту. Затем мужчина услышал, как треснул корпус лодки.

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Феп Филусерос говорит, что яхта плыла на глубине воды около 25 метров. В течение 15 минут после инцидента спасательная лодка добралась до места нападения, но даже тогда косатки не прекратили свои атаки. Они бросались на яхту и на буксировочную лодку, которая спасала судно.

Моряк рассказал, что слышал уже истории, что косатки начали атаковать суда, поэтому оборудовал яхту отпугивающими хищников устройствами, однако нападение было таким быстрым, что он не успел использовать акустические подводные "пингеры".

Феп сказал, что пытался остановить двигатель или дать задний ход, чтобы остановить атаку, но ни то, ни другое не сработало. Он сказал: "Куль был разрушен за одну минуту и вырван. Они также нанесли удары по двойному килю лодки. Всего было пять косаток, но только две напали на лодку".

"Я думаю, что это были молодые косатки.... Они не были ни взрослыми, ни малышами. Нападение было не слишком жестоким. Лодка двигалась, она вращалась, но не опрокинулась. Если бы косатки действительно хотели потопить лодку, они могли это легко сделать". Я не думаю, что это было их намерением", – добавил владелец яхты.

Ранее ученые заявили, что косатки чаще нападают на лодки и начали обучать свое потомство.

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