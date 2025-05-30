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США выйдут из мирных переговоров, если РФ продолжит войну - представитель в Совбезе ООН

Цихоцкая Мария

США выйдут из мирных переговоров, если РФ продолжит войну - представитель в Совбезе ООН
США выйдут из мирных переговоров, если РФ продолжит войну

Во время заседания Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от участия в мирных усилиях, если Россия не прекратит войну против Украины. В своем выступлении Келли подчеркнул, что Вашингтон открыт к конструктивному диалогу по прекращению боевых действий, но бездействие и нежелание Кремля участвовать в реальных переговорах может заставить США пересмотреть свое участие в мирном процессе.

"Если Россия решит и дальше вести эту разрушительную войну, США будут вынуждены переоценить свое участие в переговорах. Это не будет означать отказ от наших ценностей или партнеров. Это будет признанием нежелания Москвы сотрудничать для достижения мира," — отметил дипломат. Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Он также подчеркнул, что любое обсуждение мирного урегулирования возможно только при условии честного и добросовестного подхода с обеих сторон.

"Мы требуем, чтобы мирные переговоры велись искренне и ответственно", - добавил Келли.

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Кроме того, представитель США упомянул о позиции президента Дональда Трампа, согласно которой Соединенные Штаты стремятся к сотрудничеству с Россией, в частности в контексте поиска мирного решения.

"Сегодняшние предложения — лучшее из возможных соглашений для России. Президент Путин должен принять решение в пользу мира", — подчеркнул он.

В завершение Келли призвал как Москву, так и Киев к сложному, но необходимому решению выбрать мир.

"Если одна из сторон не будет готова или не захочет двигаться в этом направлении, именно она будет нести ответственность за последствия", - подытожил он.

Напомним, Трамп не доволен тем, что делает Путин.

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