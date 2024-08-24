Стал известен прогноз магнитных бурь на конец августа: стоит ли ожидать опасности

В субботу, 24 августа, геомагнитные штормы достигли опасного уровня. Сила магнитных бурь составляет 4 балла (желтый уровень опасности).

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, уже с 25 августа ожидается, что мощность магнитной бури снизится сразу до 2 баллов. До конца августа, предварительно, опасных магнитных бурь не следует ожидать.

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Магнитный бурый календарь

Магнитные бурые август 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Это кратковременные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье человека?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль

Головокружение

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Изменение АД

Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими заболеваниями, с метеозависимостью и ослабленным иммунитетом.

Что делать, чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь?

Следите за прогнозами магнитных бурь.

В дни магнитных бурь откажитесь от тяжелого физического труда.

Пейте больше воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами.

Хорошо высыпайтесь.

Принимайте контрастный душ.

Прогуляйтесь на открытом воздухе.

Избегайте стрессов.

Последствия магнитных бурь:

Важно помнить, что влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Некоторые люди могут испытывать сильные симптомы, другие могут не испытывать никаких изменений.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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