В субботу, 15 июня, в Швейцарии стартует Глобальный саммит мира. В нем примут участие 92 страны и восемь организаций.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Глобальном саммите мира. Среди участников саммита Саудовская Аравия, однако нет Китая.

На самом высоком уровне, президентов или премьер-министров, будет представлено 57 стран. На министерском уровне, в основном главы МИД, будет представлено 29 государств.

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Другие страны будут направлены послам: Индия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Саммит мира в Швейцарии. Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

Саммит мира в Швейцарии. Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

Саммит мира в Швейцарии. Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

Саммит мира в Швейцарии. Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

В Швейцарии состоится исторический Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Ожидается, что лидеры стран мира объединятся, чтобы найти пути достижения устойчивого мира в Украине и за ее пределами. На саммит приглашены все страны мира, кроме страны-агрессорки России.

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