В каких областях уже можно получить экономическое бронирование от мобилизации: список

В Верховной Раде готовят законопроект об обновленном экономическом бронировании от мобилизации. Однако уже сейчас в Украине есть города и сферы работы, на которых можно получить фактическое бронирование.

Согласно актуальным вакансиям, экономическое бронирование уже действует. Об этом сообщает Экономическая правда.

Чтобы забронировать работника, предприятию нужно удовлетворять трем из семи критериям, установленным Минэкономики. К примеру, иметь определенный уровень зарплат, не иметь долгов по ЕСВ и иметь определенный уровень валютной выручки.

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Отмечается, что в марте 2023 года в Украине было забронировано 528 тысяч мужчин. По данным Минцифры, в мае их было уже 700 тысяч. Среди них около трети – работники энергетического сектора.

В частности, в мае на work.ua появилась глава с вакансиями, в которых указано, что работодатель может бронировать работников. В настоящее время агрегатор предлагает 6,8 тысячи таких позиций из более чем 100 тысяч имеющихся на сайте объявлений.

Больше таких вакансий среди рабочих специальностей и в энергетической сфере. Однако относительно общего количества объявлений они уступают представителям логистики и внешнеэкономической деятельности, где для брони доступна каждая десятая открытая вакансия. Всего больше всего таких вакансий по 15 направлениям:

Рабочие специальности, производство.

Логистика, состав, ВЭД.

Область обслуживания.

Транспорт, автобизнес.

Продажа, закупка.

Розничная торговля.

Администрация, руководство среднего звена.

Строительство, архитектура.

Медицина, фармацевтика.

Телекоммуникации и связь.

Бухгалтерия, аудит.

деньги, банк.

IT, компьютеры, интернет.

Образование, наука.

Отельно-ресторанный бизнес, туризм.

Маркетинг, реклама, PR.

В Киеве на почти 30 тысяч новых вакансий – всего 1 тысяча предложений по бронированию. То есть только 3.5%, что является одним из самых низких показателей по отношению к населению. В то же время этот показатель существенно больше в малых городах, где расположены филиалы крупных работодателей. Больше вакансий с бронированием относительно населения – на западе страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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