Стилистка показала трендовые рюкзаки на 2023 год (фото)

Стилистка Яна Платонова показала стильные модели рюкзаков на 2023 год. Такой аксессуар станет помощником для туристов, мам в декрете, велосипедистов, фотографов и других категорий людей, которые носят с собой много вещей и любят, чтобы руки были свободными.

В своем Instagram-блоге она заметила, что в этом сезоне актуальными будут немало рюкзаков с разными стилистическими нюансами. Их можно стилизовать как с юбками и платьями, так и с обычными образами.

Читайте также: Эти вещи обязательно должны быть в шкафу: названы 7 главных трендов сезона весна-лето 2023

"Одна моя подруга однажды сказала, что люди делятся на тех, кто не представляет своей жизни без рюкзаков и… остальное. Та же подруга утверждает, что когда выходит из дома без своего рюкзака, то ей все время что-то не то, холодно и одиноко спине и вообще "как не в своей тарелке", – отметила Платонова и показала, какие же рюкзаки выбрать в 2023 году.

Видео дня

Читайте также: Эффектное дополнение образа – какие модели серьг самые популярные в 2023 году

Ранее UAportal писал о 8 самых модных пар туфель на весну. В этом сезоне в моде удобные и утонченные модели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!