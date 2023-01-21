Стилисты назвали девять базовых вещей, которые всегда актуальны и не выходят из моды (фото)

Стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой.

Стилисты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Эти вещи никогда не выйдут из моды и будут выручены в любой ситуации.

Белая рубашка

Белая рубашка – базовый элемент гардероба. Ее можно совместить с брюками, джинсами, жилетами, жакетами и корсетами.

В зависимости от образа рубашку можно заправлять, выпускать или носить асимметрично. Также ее можно одевать как второй слой или под корсеты, джемпера, жилеты и жакеты.

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Белая футболка

Белая футболка слегка свободного кроя с правильной длиной рукава просто must have на любой сезон. Эта вещь подойдет как для делового образа, так и для повседневного, или спортивного.

Шелковый топ

Шелковый топ создал любой образ элегантным и изысканным. Однако выбирайте модели слегка свободного кроя без декора.

Водолазка

Водолазку можно одевать как самостоятельную вещь, либо создавать многослойные стильные образы.

Двухбортный жакет

Выбирайте двухбортный жилет такой длины, чтобы закрывались ягодицы. Прямой или слегка суженный крой.

Джинсы MOM FIT

Джинсы MOM FIT прекрасно садятся на любую фигуру и при необходимости скрывают несовершенство благодаря высокой посадке и свободному месту в области живота.

Широкие штаны

Широкие штаны прямого кроя с высокой посадкой до сих пор остаются актуальными. Сочетайте их с каблуками, кроссовками или ботинками.

Юбка меди

Выбирайте юбки меди немного свободного кроя и с высокой посадкой.

Черное платье

Нестареющей классикой остается маленькое черное платье.

Ранее мы показали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.

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