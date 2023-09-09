Стилисты назвали семь моделей джинсов, которые будут в моде осенью-2023

Этой осенью мы можем выбирать из многих вариантов модных джинсов.

Об этом пишет radiotrek.

Капри

Эта модель была популярной в 2000-х годах и снова вернулись снова в моду.

Прямые

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Эти брюки называют "самыми нормальными из джинсов", ведь с ними можно составить множество стильных образов, добавив вещи базового гардероба. Но обратите внимание, что в этом сезоне у прямых джинсов несколько более низкая посадка, чем несколько сезонов назад.

Dad fit

Они вошли в моду в 2021 году до сих пор модные.

Обладают высокой талией, а также длинными брюками, небрежно собирающимися в складки на обувь - как у папы или старшего брата.

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Карго

Джинсы-карго тоже остаются трендовыми. Но у них более простые линии и меньше карманов.

С потертостями

Хотя многие издания пишет, что такие джинсы – давно не модные, это – неправда. Ведь эта модель буквально заполонила модные подиумы.

Baggy

Эта модель вернулась к нам с 90-х годов и будет доминировать в этом сезоне. Ведь мешковатые джинсы – снова в тренде.

Напомним, мы уже писали, как подобрать свой цвет.

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