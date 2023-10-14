Стилисты назвали топ-5 трендовых цветов осенью-2023

Абсолютным фаворитом этого сезона является красный. Также на моднице смогут выбрать себе цвет по вкусу из широкой палитры других модных цветов.

Об этом пишет Радиотрек.

Красный

Независимо от того, вы наряжены полностью в красном, или предпочитаете акценты этого оттенка, ваш стиль будет чрезвычайно актуален, поскольку красный - это самый главный тренд этой осенью.

Масляно-желтый

Тем, кто предпочитает спокойные цвета, точно понравится масляно-желтый, который может стать основным в вашем гардеробе.

Шоколадный

Шоколадный цвет лучше всего отражает осеннюю атмосферу. Он легко сочетается с бежевым, молочным, красным и ягодными оттенками. Стильно смотрится и полный образ в шоколадных тонах.

Голубой

Ледяной голубой выглядит лучше всего на свитерах и других трикотажных вещах. Аксессуары этого цвета также привлекают внимание.

Камел

Этот классический цветной тренд никогда не выходит из моды. Пальта, прозрачные платья, мини-юбки и силуэты с вырезами в цвете камелей – это самые популярные решения, часто встречающиеся на подиумах.

Напомним, как определить подходит ли вам цвет.

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