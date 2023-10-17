Стильный и натуральный: почему растет популярность японского маникюра

Японский маникюр выделяется своей натуральностью и минимализмом и отличается естественностью подхода к уходу за ногтями. Он стал популярен благодаря сосредоточенности на здоровье ногтевой пластины.

Об этом пишет ТСН.

Основные преимущества японского маникюра включают в себя:

Здоровье ногтевой пластины

Японский маникюр направлен на укрепление и улучшение состояния ногтей с помощью специальных средств и методов. Это достигается без применения агрессивных методов, таких как обрезка кожи.

Без химических компонентов

Продукты для японского маникюра не содержат вредных веществ, таких как формальдегид или толуол, что облегчает уход за ногтями.

Естественность

В японском маникюре использует светлые и естественные оттенки лаков, что дарит ногтям здоровый и ухоженный вид.

Минимализм

Дизайн в японском маникюре подразумевает простые и элегантные рисунки, часто с легкими геометрическими узорами или небольшими декоративными деталями.

Японский маникюр может быть отличной альтернативой гель-лаку, особенно когда ногтевая пластина требует отдыха. Однако важно помнить, что злоупотребление японским маникюром может сделать ногтевую пластину тоньше.

Несмотря на многие преимущества, японский маникюр также имеет некоторые недостатки:

Салонная процедура

Японский маникюр требует специализированных навыков и выполнить его дома практически невозможно.

Высокая стоимость

За этот вид маникюра приходится платить больше за использование натуральных ингредиентов и внимательный подход.

Продолжительность

Процедура японского маникюра обычно занимает больше времени из-за массажа рук и ногтей, нанесения нескольких слоев лака и сушки каждого слоя.

Не подходит для слабых ногтей

Японский маникюр не рекомендуется для ногтевой пластины, требующей особого ухода.

Нуждается в опыте

Для выполнения японского маникюра требуются специализированные навыки и опыт, поэтому важно выбирать мастера с соответствующими знаниями и квалификацией.

Сложное удаление лака

Тонкий слой лака, используемый в японском маникюре, сложно снять обычными средствами для удаления лака, и может потребоваться специальное средство или помощь мастера для этого.

Есть разнообразие видов японского маникюра, которые отличаются составом используемых ингредиентов и техникой нанесения.

Классический японский маникюр

Подходит для всех типов ногтей и использует рисовую муку, масла и витамины для укрепления ногтевой пластины и стимуляции ее роста.

Минеральный японский маникюр

Использует минеральные соли, содержащиеся в морских водорослях.

Пудровый японский маникюр

Включает нанесение пудры из натуральных ингредиентов, которая создает матовый и бархатистый эффект на ногтях и может скрыть небольшие дефекты ногтевой пластины.

Японский маникюр с использованием шелка.

Включает в себя покрытие ногтевой пластины шелком, которое помогает ее укрепить и защитить от повреждений.

Художественный японский маникюр

Содержит разные техники рисования и декорирования ногтей, позволяя создать невероятные дизайны.

Стеклянный японский маникюр

Использует специальный гель-лак, создающий гладкую и блестящую поверхность ногтей, напоминающую стекло, и идеально подходящий для создания глянцевого эффекта на ногтях.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр уже устарел в 2023 году.

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