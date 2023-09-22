Строители дали 7 советов, как самостоятельно утеплить дом перед холодами
Утепление дома снаружи – это эффективный способ достичь комфортной температуры внутри помещения и одновременно сэкономить на коммунальных услугах. Это можно реализовать разными способами, учитывая собственные потребности и предпочтения.
Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:
- Минимальные затраты: Стоимость материалов и работ обычно ниже.
- Энергосбережение: Уменьшение затрат на отопление может достигать 60%.
- Крепкий и эстетический фасад: Вид дома улучшается и фасад становится устойчивым и привлекательным.
- Улучшение микроклимата Это положительно влияет на качество жизни.
- Эффект термоса: Сохранение тепла зимой и прохлады летом.
- Защита от промерзания: Предотвращает замерзание стен.
- Сохранение площади дома: Наружное утепление не уменьшает полезную площадь.
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Если вы хотите самостоятельно утеплить дом, вот некоторые советы:
Очистите водосточные трубы
Очистите их от мусора во избежание застоя воды.
Подготовьте систему орошения
Перекройте ее на зиму и слейте воду, чтобы предотвратить разрыв труб при замораживании.
Установите энергосберегающие окна
Замените старые окна на окна с высокой эффективностью, которые предотвратят потери тепла.
Утеплите дверь гаража
Это поможет сэкономить электроэнергию.
Снимите оконные кондиционеры
Если у вас есть оконные кондиционеры, снимите их на зиму во избежание сквозняков.
Произведите инспекцию крыши и дымохода
Обнаружите и исправьте повреждения, чтобы избежать замерзания в доме.
Запаситесь необходимым инструментарием
Имейте под рукой лопату, соль, скребки для льда и другое оборудование для обслуживания дома зимой.
Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.
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