Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 5 июня

В четверг, 5 июня, большинство регионов Украины будут наслаждаться жаркой и солнечной погодой. Лишь ближе к вечеру в западной части страны ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу, в течение дня на всей территории Украины будет сухо, а столбики термометров поднимутся до +25...+30°C. В западных областях местами температура будет достигать +30...+32°C.

Читайте также: Когда в Украине ожидается потепление: прогноз погоды

Южный ветер может усиливаться, особенно в западных регионах, где возможны порывы штормового ветра.

В столице синоптики обещают солнечную и теплую погоду – температура в пределах +26...+28°C без осадков.

Как отмечает Диденко, до конца недели в Украине сохранится жаркая погода. Периодические дожди с грозами возможны преимущественно на западе и севере страны.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!