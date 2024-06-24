Сухопутные войска отразили утренний штурм ВС РФ: какие потери понес враг (видео)

Украинские военные отразили штурм Вооруженных сил Российской Федерации на одном из направлений. В результате чего противник понес потери.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск в Telegram.

Вновь рано утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от впечатлений, говорится в сообщении.

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В результате отражения атаки бойцами 33-й ОМБр оккупанты понесли следующие потери:

уничтожены три танка;

ликвидировано 1 БМП;

повреждены два танка.

Кроме этого, были убиты пять россиян, еще четверо получили ранения.

В пресс-службе 33-й ОМБр рассказали, что в результате эффективной работы украинских операторов ПТРК было попало в пять единиц российской техники. В то время как недобитую броню оккупантов окончательно остановили сбросы беспилотных летательных аппаратов.

Оккупанты, пытавшиеся занять наши позиции ярко сгорели на поле боя, добавили в сообщении бойцы 33-й ОМБр.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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