Супербыстрый ужин за 20 минут: как приготовить луковый пирог

Это блюдо – очень ароматное, легкое в приготовлении и сытное. Прекрасный вариант ужина или перекуса.

Ингредиенты:

– сливочное масло – 200 г

– Мука – 300 г

– Сметана – 6 ст.л. (20% жирности)

– Сода – 1 ч.л.

– уксус – 1 ч.л.

– Плавленый сыр – 4 шт.

– Лук – 6 шт.

– яйца – 5 шт. (4 – для начинки, 1 – для смазывания)

– Соль и перец – по вкусу

– Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натертое сливочное масло смешайте с мукой и добавьте сметану, соду, погашенную уксусом, соль и перемешайте.

2. Замесите тесто, сформуйте шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2 часа или ночь.

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3. Начинка: очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами, которые обжарьте на сковороде. Добавьте соль, перец и готовьте несколько минут. Добавьте тертый творог и перемешайте.

4. Взбейте яйца и добавьте зелень. Дождитесь охлаждения луковой смеси и перемешайте с яйцами.

5. Тесто разделите на две части: большую и меньшую. Большую часть выложите в смазанную маслом форму и распределите по ней, формируя бортики. Выложите лук, накройте второй частью теста. Выпекайте при температуре 160-170°C духовке 20-25 минут.

6. Подавайте охлажденным.

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