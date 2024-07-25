Свет будут выключать почти все сутки: анонс графиков на 26 июля

В пятницу, 26 июля, в Украине графики почасовых отключений света будут действовать почти все сутки. Ограничения будут применяться с 05:00 до 24:00.

В пиковые часы будут выключать одновременно две очереди. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток", – говорится в сообщении.

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С 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет ограничиваться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди отключений.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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