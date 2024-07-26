Свет будут выключать всего 6 часов: анонс графиков на 27 июля

В субботу, 27 июля, в Украине графики почасовых отключений света будут действовать всего шесть часов. Речь идет о периоде с 17:00 до 23:00.

В это время будет действовать только одна очередь отключений. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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"Графики отключений на 27 июля. По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 17:00 до 23:00", – говорится в сообщении.

Отметятся, что в случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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