Сырный кулич без выпекания на Пасху: простой рецепт от Клопотенко (видео)
К Пасхе украинцы готовятся заранее, доставая записные книжки, в которых записаны самые удачные и простые рецепты праздничных блюд, и покупая продукты, чтобы все нужно было под рукой.
Если вы не профи в выпечке, можно приготовить главное блюдо Пасхи – пасху – без выпечки. Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал и показал, как это сделать.
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Он предложил очень простой рецепт кулича на сырной основе. "Она получается красивой и нежной, с мягким сливочным вкусом, ароматом ванили и цедры вдобавок. Такая точно станет украшением вашего пасхального стола и удивит гостей своим изящным вкусом", — заверил Клопотенко.
Какие продукты нужно купить:
- Кисломолочный творог 9% жирности – 700 граммов
- Сливки 33% жирности – 350 мл
- Яйца – 5 шт. (нужны желтки)
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сливочное масло 85,2% – 100 г
- Цедра из 1 лимона
- Миндаль – 50 г
- Щепотка соли
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Как готовить:
- Масло нужно предварительно нагреть до комнатной температуры.
- Кисломолочный творог перебейте блендером.
- Желтки смешайте с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Подогрейте в сотейнике 200 мл сливок время от времени помешивая их, пока не появится пар (где-то до 70 градусов). Подогретые сливки вылейте в миску до взбитых желтков и перемешайте.
- Готовую смесь перелейте в сотейник и поставьте на плиту, включите маленький огонь и варите, помешивая, пока смесь не загустеет и не станет похожей на сметану.
- Добавьте в сырную массу заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла.
- Все перемешайте, чтобы консистенция теста была однородной. Добавьте лимонную цедру и перемешайте.
- Остальные сливки взбейте миксером и добавьте в сырную массу, размешайте.
- Подсушите миндаль на сухой сковороде и измельчите, добавьте к тесту и перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились.
- В форму для кулича (или для кексов) выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу, утрамбовывая тесто. Накройте тесто марлей, поставьте форму на тарелку, а сверху поставьте литровую банку с водой, чтобы она прижала тесто.
- Заготовку нужно поставить в холодильник на 6 часов для застывания.
Готовую пасху переверните на красивую праздничную тарелку, а сверху украсьте орешками или цукатами.
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