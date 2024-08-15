Сырский: в Судже на Курщине создана военная комендатура, назначен руководитель (видео)

Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Об этом заявил в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Комендантом был назначен генерал Эдуард Москалев.

Главком опубликовал у себя в Telegram-канале видео с совещания у главы государства. Он доложил Зеленскому о ситуации на фронте и о происходящих в Курской области россии событиях, в частности, в подконтрольном ВСУ городе Суджа.

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Согласно докладу Сырского, на территории Курской области "завершен поиск и уничтожение противника в н.п. Суджа и трех других населенных пунктах".

"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - генерал-майор Москалев", — отметил главком.

Он отметил, что в отдельных направлениях Курщины Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км.

После доклада Главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором отметил, что в Курской области РФ "освобождены также и еще несколько населенных пунктов".

"В общей сложности уже более 80. Я благодарю каждого нашего воина, который все это обеспечивает", — добавил он.

Генерал Эдуард Москалев, что известно

Эдуард Москалев – это украинский военный деятель, сыгравший значительную роль в защите Украины во время российско-украинской войны. С марта по февраль 2023 года генерал-майор Эдуард Москалев занимал должность командующего Объединенными силами Украины, отвечая за координацию операций на востоке страны.

Имеет большой боевой опыт, в частности, участвовал в боях на востоке Украины. После успешных наступательных действий ВСУ на территории Курской области генерал Москалев от 15 августа 2024 года возглавил созданную там военную комендатуру.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видео-обращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

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