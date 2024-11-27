Тайсон Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри назвал своего сильнейшего соперника, отметив выдающиеся способности Александра Усика. Британский боксер высоко оценил достижения украинского чемпиона.

"Я считаю, что Усик — лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Ранее я дрался с чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Но я никогда прежде не встречался с чемпионом мира в двух дивизионах. Это ставит его на вершину списка", — заявил Фьюри.

В мае Усик одержал победу над Тайсоном единогласным решением судей. Реванш между двумя боксерами назначен на 21 декабря 2024 года.

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