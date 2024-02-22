Танки морпехов 36-й бригады засыпают врага огнем (фото)

Современные подразделения морской пехоты – это не только суровые ребята уровня спецназа. Это еще и тяжелая техника, мощно поддерживающая пехотинцев во время атак и надежно прикрывающая в обороне.

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Так, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского немаловажную роль в ходе боевых действий играют танки. На днях николаевцы показали, как работают их "железные кулаки".

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"Засыпать шквалом огня, нашпиговав раскаленным железом скопление живой силы противника – это только начало рабочего дня танкистов николаевских морпехов", – таким текстом подписала фоторепортаж служба по связям с общественностью 36 ОБрМП.

Ранее морпехи 36-й бригады показали, как жгут врага из "градов".