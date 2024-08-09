Тариф на газ для украинцев могут повысить: подробности

Цена на газ для украинцев значительно ниже рыночной, и население должно платить больше. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев в интервью NV.

По его словам, рыночная стоимость газа составляет 15 гривен за кубометр, тогда как клиенты "Нафтогаза", составляющие 98% потребителей в Украине, платят всего 7,96 грн за кубометр. Разницу в тарифах покрывает государственный бюджет. Чернышев подчеркнул, что поддерживает исключительно рыночные механизмы, поскольку нерыночные тарифы ограничивают возможности "Нефтегаза" платить налоги.

До начала полномасштабной войны в Украине был запущен рынок газа для населения и десятки поставщиков предлагали свои услуги. Некоторые из них и сейчас предлагают более низкие тарифы, чем "Нафтогаз". Например, "ЭРУ Людям" - 7,7 грн за кубометр, а "Энерджи трейд групп" - 7,799 грн за кубометр. В то же время, есть поставщики с более высокими тарифами, например ООО "Киевские энергетические услуги" с тарифом 8,46 грн за кубометр. Однако другие поставщики газа обслуживают всего 2% населения.

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