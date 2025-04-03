Тарифы на газ в Украине: что изменится для потребителей с 1 мая

В Украине на период неотапливаемого сезона продлили действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа. Срок их действия теперь продлится до 31 октября, хотя раньше они должны были завершиться 30 апреля.

Это означает, что тариф на газ для предприятий, производящих тепловую энергию, останется неизменным. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, продление ПСО будет способствовать стабильности и предсказуемости цен на газ и электроэнергию до начала следующего отопительного периода.

Что предполагает продолжение ПСО?

Компания "ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять природный газ по фиксированным специальным ценам до конца октября. Это касается как поставщиков газа для бытовых потребителей, так и операторов газораспределительных систем.

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Цены на газ для производителей электроэнергии в неотапливаемый период:

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающие в теплофикационном цикле – 18 000 грн. за 1 000 куб. м (с НДС).

Тепловые электростанции (ТЭС) и ТЭЦ, производящие электроэнергию в конденсационном цикле – 14 000 грн. за 1 000 куб. м.

Газотурбинные и газопоршневые установки, генерирующие только электроэнергию, – 14 000 грн за 1 000 куб. м.

Газотурбинные и газопоршневые установки, производящие и электроэнергию и тепло комбинированным способом – 18 000 грн за 1 000 куб. м.

Такое решение поможет избежать резких ценовых колебаний и обеспечить стабильность поставок газа и электроэнергии в стране.

Ранее мы рассказывали, что газ для украинцев может резко подорожать и ожидать новых платежек.

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