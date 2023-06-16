Теробороновцы эффектно уничтожили российский пулеметный расчет дроном-камикадзе (видео)

Украинские военные методически уничтожают вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы Донецкой отдельной бригады Сил территориальной обороны ликвидировали огневую позицию оккупантов и пулеметный расчет.

Для этого защитники Украины использовали дрон-камикадзе. Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Еще одна наша работа дроном-камикадзе по позициям оккупантов. Уничтожено вражеское укрытие и пулеметный расчет. Работал Покровский батальон нашей бригады", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что командование бригады тщательно внедряло использование ударных БПЛА.

Видео дня

"Меткость, скорость, эффективность. Продолжаем работать на защиту Украины, уничтожая врагов", – добавили военные.

На видео можно увидеть, что россияне заняли укрепленную позицию и пытались использовать пулемет для ведения огня по украинским защитникам. На следующих кадрах видны точное попадание дрона-камикадзе и эффектный взрыв.

Напомним, бойцы из подразделения Сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

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