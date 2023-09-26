Топ-5 растений, которые лучше не сажать в саду: постоянно болеют и нуждаются в тщательном уходе.

Сад, не требующий тяжелого обслуживания, идеально подходит для занятых людей и садоводов в возрасте. Но некоторые растения, из-за своей склонности к заболеваниям, могут стать причиной неудобств.

Об этом пишет Время Действий.

Вот список растений, которую лучше не сажать на участке:

Штамбовая козья ива

Это растение часто страдает ржой, грибковым заболеванием, которое проявляется ржавым налетом на листьях. Если вам не хочется заниматься постоянным лечением козьей ивы, возможно лучше не сажать ее в саду.

Мальва (садовая шток-роза)

Ржавчина может повлиять на мальву и мешать ей расти и развиваться нормально. Это может привести к проблемам выращивания розы.

Флокс

Хотя это растение очень красивое, оно часто заражается мучнистой росой. Чтобы она цвела и доставляла удовольствие, вам придется регулярно лечить и заботиться о ней. Однако зола является эффективным средством для борьбы с мучнистой росой, которое можно использовать в осенний период.

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Можжевельник

Это неожиданно проблемное растение может стать источником ржи, с которой трудно бороться. Можжевельник может также заразить другие плодовые деревья в саду, если они растут рядом. Распространение спор ржавчины может представлять проблему.

Конский каштан

Этот вид растений красиво цветет и имеет приятный аромат, но лучше всего растет в южных регионах. В средней полосе, где царит прохладная и дождливая погода, конский каштан заболевает грибковыми заболеваниями, включая ржу. Его лечение сложно, и это растение может создать многочисленные трудности в уходе за садом.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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