Топ-8 фильмов об известных людях, изменивших мир

Уже всем известные "Рокетмен" и "Богемная рапсодия" вернули к жизни жанр байопиков – биографических фильмов о жизни известных людей, оставивших свой бесценный след в истории. Ленты помогают узнать о сложных судьбах и неординарных личностях, которые смогли повлиять на мир. Биографический жанр – один из самых популярных режиссеров. Это неудивительно, ведь реальная жизнь выдающихся личностей – отличный случай показать зрителям, чем жил, вдохновлялся и творил тот или иной персонаж в истории.

Мы собрали подборку фильмов, за основу которых были взяты биографические истории знаменитых людей. Окунитесь в эти истории и, возможно, они вдохновят вас изменить мир или начать дело, о котором давно мечтали.

Теория всего (2014)

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Юный Стивен Хокинг стоит на пороге величайших открытий в области астрофизики, он только начал писать свою докторскую диссертацию. Жизнь молодого ученого разрушает диагноз, согласно которому Стивену осталось жить не больше двух лет. Джейн Уайлд, влюбленная в Стивена, не только помогает ему принять удар, но и внушает ему надежду на то, что всю дальнейшую жизнь они проживут максимально полноценно. Жизнь супругов Хокинг – это доказательство того, что любовь помогает преодолеть любые препятствия.

Фрида (2002)

Фильм расскажет историю знаменитой Фриды Кало. Она вышла замуж за Диего Ривера, известного художника, покорившего мир. Но пока поклонники были в восторге от него, Фрида переживала непростой этап. Роман со Львом Троцким, противоречивая и провокационная ночь с женщиной, стремление показать всем свой талант и не бояться изменить все в жизни – этот фильм сможет удивить.

Социальная сеть (2010)

В центре сюжета – классическая американская история успеха в современном варианте, основанная на реальных событиях 2004 года, когда группа студентов запустила сайт FaceBook, вызвавший в Интернете цепную реакцию посещений. Генератором крупного бизнеса, который начинался как шутка, был 19-летний студент Марк Цукерберг, ставший вскоре самым молодым миллиардером в мире.

На самом же деле Марк просто поссорился со своей девушкой, залез на университетский сайт, написал в нем, как на заборе: "Эрика Олбрайт – с**а" – и предложил всем желающим выбрать самую крутую из числа студенток путем голосования. Число визитов на страницу в считанные дни достигло десятков тысяч. Гарвардская сеть упала, Марку угрожают отчислением, а он в этот момент придумывает как кардинально увеличить возможности, предоставляемые пользователям Сети.

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Коко в Шанель (2009)

Габриэль Бонер Шанель провела немало времени в приюте, а ее окружение представляло собой солянку из продажных девиц и маргиналов. С возрастом она получила достаточно знаний о правилах поведения среди них и понимала, что нужно выбираться отсюда.

Работая швеей и выступая на сцене в компании сестры, Габриэль, прозванная Коко, пыталась найти пути в высший мир. Такую возможность подарили девушке отношения с Бароном Бальзаном. Светские рауты и наряды знатных дам мозолили героини глаза, пробуждая желание "перекроить этот мир". Она начала с создания женских шляпок и продолжила эксперименты с аксессуарами и внесением новых элементов в женский гардероб.

Роман с английским бизнесменом Артуром Кепленом добавил перчинки, но усложнил жизнь Коко. Она блистала в мастерских и за швейной машинкой, шла против множества устоев, переживая взлеты и падения, но никогда не изменяя себе.

Игра в имитацию (2014)

В 1941 году Британия, как и все противоборствующие Гитлеру страны, сталкивается с серьезной проблемой: секретный немецкий код Энигма не поддается расшифровке, позволяя фашистам беспрепятственно передавать важные сведения. данные для начала поэтапной работы над ее взломом

Выдающийся математик Алан Тюринг был приглашен в качестве лидера группы, занимающейся данной проблемой. Руководствуясь личными методами, он подобрал людей, подходящих для решения секретной и сложной задачи. В процессе работы команда сталкивалась с множеством препятствий как технического и интеллектуального, так и бюрократического характера. Тюринг срывался, опускал руки, но снова возвращался к головоломке, решение которой существенно сократило продолжительность войны и спасло невероятное число человеческих жизней.

Джобс: Империя искушения (2013)

Симпатичная биографическая драма о человеке, чей характер и воля к успеху кардинально изменили современный мир. Программные продукты и устройства, придуманные этим человеком, наполняют нашу жизнь. Без техники с логотипом в виде надкушенного яблока сложно представить себе современный мир. Однако еще двадцать пять лет назад судьба одной из самых известных в мире компаний висела на волоске. Спасателем корпорации Apple стал ее основатель – Стивен Джобс. Его история: от колледжа до президента известной компьютерной корпорации, от первых сделок в полсотни долларов до миллиардного состояния, от приятельских посиделок в родительском гараже до полного одиночества в своем ультрасовременном офисе – изложена в этом фильме.

Авиатор (2004)

Отличная, масштабная, яркая киноэпопея от Мартина Скорсезе с непревзойденным Леонардо ДиКаприо, рассказанная в излюбленном жанре классика – исторической биографии. В центре сюжета – история гениального инженера и предпринимателя Говарда Хьюза, добившегося успеха, кажется, во всех профессиональных сферах за которые брался. После смерти отца Говарду достается большая часть акций компании Hughes Tool Co. Сын техасского изобретателя буровой машины превращает небольшую фабрику в фантастическое, гигантское, бурлящее жизнью прибыльное предприятие. Деньги не дают ему покоя, а душа его жаждет большего.

Покидая Неверленд (2019)

Майкл Джексон – король поп-музыки, кумир миллионов людей и одна из самых скандальных звезд за всю историю эстрады. Даже после его смерти ходили слухи, что легендарный певец жив и просто решил провести остальные годы вдали от мира, поклонников и журналистов. Более достоверными и подтвержденными являются обвинения в педофилии, сопровождавшие Майкла практически всю жизнь.

Двое мужчин, тесно общавшихся со звездой в детстве, обвиняли его в сексуальных притязаниях. Они утверждали, что певец преподносил приставание как путешествие в невероятную страну, и ничего не подозревающие жертвы верили идолу. Правда, по возвращении из Неверленда они поняли, что подверглись банальному насилию.

Напомним, UAportal сделал подборку из 10 вдохновляющих фильмов по версии Rotten Tomatoes, которые добавят мотивацию вашей жизни.

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