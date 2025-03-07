Трамп поставил на паузу пошлины против Канады и Мексики: названы причины

Президент США Дональд Трамп поддерживает временную остановку тарифов на некоторые товары из Канады и Мексики. Мера направлена на поддержку американских автопроизводителей и действует до 2 апреля, после чего тарифы будут возобновлены, сообщает Fox Business.

Лидер США рассказал об этом в интервью СМИ. В частности он объяснил, почему одобрил очередную месячную отсрочку 25%-й пошлины на товары из Канады и Мексики.

"Я хотел в какой-то мере помочь Мексике и Канаде. Мы большая страна, и они ведут с нами много бизнеса, тогда как с Канадой мы сотрудничаем гораздо меньше. И я хотел поддержать американских автопроизводителей до 2 апреля. Со 2 апреля все станет взаимным", – сказал Трамп.

По словам президента США, такое решение было бы справедливым для американских автопроизводителей и отвечает условиям USMCA (Соглашения между США, Мексикой и Канадой), предоставляя производителям небольшую передышку.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что пошлины должны вступить в силу на этой неделе, но теперь их продлят до 2 апреля. В ответ на это решение американских властей Канада пообещала ввести ответные тарифы против США.

"Глобалисты годами выбирали Соединенные Штаты, забирая у нас деньги, а мы теперь возвращаем часть потерянного и относимся к нашей стране справедливо", – говорил Трамп.

Как отмечалось ранее, решение о введении тарифов против торговых партнеров Америки было объявлено еще в начале вступления Дональда Трампа на пост президента. Также спусковой точкой послужили многочисленные сообщения о смертельных исходах от наркотического вещества фентанила, который, по мнению президента, попадает в США из Китая из-за поставок из Мексики и Канады.

Как ранее сообщал Uaportal, верховного комиссара Новой Зеландии в Великобритании Фила Гоффа уволили после его высказываний о Дональде Трампе.

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