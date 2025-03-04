Трамп приостановил всю военную помощь Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского после их спора в Белом доме. США временно остановили поставки вооружений, пока Трамп не убедится, что украинское руководство "добросовестно настроено на мир".

Ограничения касаются всей техники, еще не прибывшей в Украину, в том числе грузов, находящихся в пути или на транзитных складах в Польше. Об этом сообщают Bloomberg со ссылкой на чиновника Пентагона, CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Трамп поручил министру обороны Питу Гегсету реализовать эту паузу. Пока непонятно, какой именно части военной помощи касается решения.

На момент вступления в должность в распоряжении Трампа оставалось 3,85 миллиарда долларов от предыдущей администрации для военной поддержки Украины. В то же время существует вероятность, что эти средства могут быть использованы для пополнения американских арсеналов, подвергшихся значительному истощению.

Читайте также: Люди Трампа включили шантаж и медийные атаки на Украину

Решение Трампа не только блокирует новые поставки, но и ставит под угрозу выполнение уже заключенных контрактов. Это может затронуть боеприпасы, управляемые системы залпового огня, противотанковое оружие и другие средства. Если сделки будут отменены, американским оборонным компаниям придется выплатить компенсацию за сорванные заказы.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп стремится достичь мира и хочет видеть такую же преданность со стороны союзников. Поэтому администрация решила пересмотреть помощь Украине, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта.

Напомним, конфликт в Белом доме расставил все точки над "i".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!