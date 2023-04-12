Три растения помогут избавиться от сорняка на даче

С наступлением тепла на дачах, клумбах и садах могут сильно разрастаться сорняки. Они не только вредят огородным культурам, но и простым растениям.

Опытные дачники имеют советы по поводу того, как просто бороться с сорняками. Достаточно высадить одно из нескольких растений на участке и о сорняках можно будет забыть.

Одним из методов борьбы с сорняками является высадка ландыша. Эти цветы хорошо растут во влажной почве и в тени и эффективно подавляют рост нежелательных растений.

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Еще одним вариантом является посадка барвинка, изотомы, ивняка и других "живых ковров". Такие растения быстро покрывают значительную площадь и не дают разрастаться сорнякам.

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Одним из действенных вариантов также является высадка мяты. Кроме сдерживания разрастания нежелательных растений, эта культура будет отпугивать вредителей.

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