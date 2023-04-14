Три растения помогут забыть о комарах на даче

В Украине скоро станет тепло, из-за чего появится немало комаров. Эти насекомые могут доставить немало хлопот, особенно на даче и частных участках.

Впрочем, у опытных дачников есть свои советы относительно того, как отпугивать комаров. В частности, можно это сделать высадив определенные растения.

Одним из вариантов являются бархатцы. Большинство комаров не любят запах этих цветов, поэтому ими можно отпугивать надоедливых насекомых.

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Бархатцы можно высадить вблизи дверей и окон, тем самым препятствуя комарам залетать в дом. Эти цветы могут отпугивать вредителей, поэтому их нередко высаживают рядом с кабачками, помидорами и тыквами.

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Еще одним вариантом, который поможет отпугнуть комаров, являются мята. Растение не прихотливое и часто может размножаться самостоятельно.

Эту культуру можно высадить непосредственно в открытый грунт, или в отдельные горшки, и расположить вблизи окон и дверей. Похожее влияние на насекомых также оказывает мелисса.

Также на даче можно посадить лаванду, поскольку запаха этого растения не боятся только пчелы. Практически все вредители очень не любят запах цветов лаванды, поэтому она станет хорошим средством борьбы с комарами.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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