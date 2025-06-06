Троицкая родительская суббота 2025: когда вспоминают умерших и что стоит знать о посещении кладбища

Родительские субботы – это особенные дни в церковном календаре, посвященные молитвам за умерших. Верующие вспоминают своих усопших родственников и просят у Бога милости для их душ.

Таких поминальных суббот в году – семь, и одна из важнейших среди них – Троицкая родительская суббота, которая всегда предшествует святой Троице. В 2025 году праздник Троицы восточные христиане отмечают в воскресенье, 8 июня. Соответственно, Троицкая поминальная суббота приходится на 7 июня.

Что принято делать на Троицкую субботу

В пятницу, накануне, принято посещать кладбища – люди убирают могилы, приносят цветы, зажигают лампадки и читают молитвы за упокой душ. В сам день поминовения, в субботу, в церквях совершается заупокойная литургия, после которой проходит общая панихида. Верующие обычно представляют записки с именами умерших, чтобы священник вспомнил их в молитве.

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После богослужения семьи отправляются на кладбища для личных молитв и поминовений. Также по традиции принято давать милостыню нуждающимся, чтобы и они вспомнили в молитве души усопших.

Троицкая родительская суббота – день, когда верующие готовятся к величественному празднику Троицы. Это время традиционно посвящено молитвам, покаянию и внутренним размышлениям. В этот день советуют воздержаться от употребления мясной пищи и избегать любых форм развлечений.

Чего не стоит делать в Троицкую поминальную субботу

Перед праздником Троицы Церковь призывает соблюдать духовную сосредоточенность и ограничить некоторые действия. Среди запретов на этот день:

вражда, брань, конфликты и обиды;

участие в громких забавах, пении, пляске;

потребление мясных, молочных и слишком сытных блюд;

употребление спиртного;

упоминание умерших с негативом или оскорблением.

Кроме того, священнослужители советуют не заниматься домашней работой: не шить, не вязать, не стирать, не ремонтировать и не работать на огороде. В этот день важно сосредоточиться на молитве, покое и духовном очищении.

Народные приметы на этот день

Издавна украинцы наблюдали за природой, чтобы предсказать, каким будет урожай. Кроме погодных признаков существовало немало поверий, которые передавались из поколения в поколение:

если слышна ковка кукушки – на хорошую погоду;

идет дождь – жди богатого урожая;

ночное небо без звезд – на дождь на следующий день;

вокруг месяца видны круги – впереди непогода.

Также в народе верили, что именно в этот день русалки выходят из воды и качают ветки берез возле водоемов. Чтобы защититься от их влияния, люди разжигали костры на берегах рек и озер.

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