Цены на воду могут прыгнуть вверх уже летом: названа причина

В связи с атаками россии, которые наносят ущерб энергетической системе Украины, существует вероятность, что стоимость электроэнергии для населения может вырасти уже этим летом. Такое повышение может повлечь также увеличение цен на услуги водоснабжения.

Об этой прямой зависимости между обстрелами со стороны рф и экономическими последствиями сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, в своем комментарии для "24 канала". Также он отметил, что водоканалы уже сейчас столкнулись с большими задолженностями перед компаниями, поставляющими электроэнергию.

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В то же время специалист в сфере жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что вопрос тарифов на водоснабжение до сих пор продолжает вызывать дебаты.

"На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является неотложным", – сообщил он.

Попенко отметил, что уже существуют предложения относительно пересмотра цен на воду, которые уже есть "на столе" Нацкомиссии, отвечающей за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее мы писали о том, что за коммуналку нужно будет платить по новым правилам, подробности рассказали в правительстве.

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