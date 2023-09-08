Тысячелетнюю мумию с длинными волосами и в странной позе нашли в Перу (фото)

В Перу во время археологических раскопок была обнаружена мумия, возраст которой составляет около тысячи лет. Останки были обнаружены в жилом районе Лимы под названием Мирафлорес.

Как сообщает агентство Reuters, в этой местности проводятся раскопки у пирамиды Уака Пукльяна. Остатки человека нашли среди старинных сосудов из керамики, текстиля и других вещей.

Читайте также: В Британии обнаружили топор ледникового периода огромных размеров

"Это взрослый человек в сидячем положении с изогнутыми ногами", – рассказала о находке руководитель группы археологов Мирелла Ганоза.

Видео дня

Также эксперт отметила, что на голове мумии остались длинные волосы, а челюсть оказалась практически невредимой.

Археолог предположила, что этот человек мог жить в начале культуры ичсма, зарождавшейся на берегах современного Перу около тысячи лет назад. Впоследствии эта культура исчезла с приходом на эти земли инков.

"Я нахожу достаточно интересным тот факт, что прямо в сердце Мирафлореса, в центре города, в окружении современных зданий и сооружений, до сих пор сохранилось важное место – церемониальный центр Уака Пукльяна", – добавила эксперт.

Напомним, в Риме был найден театр правителя Нерона, который считается самым жестоким правителем римской эпохи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!