У некоторых украинцев не получится передать показания счетчика за июнь: в чем проблема и как решить

Часть граждан могут столкнуться с невозможностью передать показатели счетчиков за июнь. Это возможно даже в случаях, когда раньше им удавалось успешно отправлять данные о потреблении горячей воды и тепла.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на прессслужбу Черкасской ТЭЦ, это связано с тем, что индивидуальный счетчик был снят с абонентского учета. "Для дальнейшей передачи показателей и получения корректных начислений в платежках, в соответствии с фактическими данными, необходимо осуществить периодическую поверку счетчика и восстановить его на абонентском учете", – пояснили на сайте.

Дело в том, что квартирные счетчики на тепло и горячую воду требуют обязательной проверки каждые четыре года.

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Подчеркнем, что дату окончания межповерочного интервала можно узнать самостоятельно - она указана в паспорте прибора или в свидетельстве о проведенной поверке.

Как самостоятельно осуществить поверку счетчика?

Чтобы самостоятельно провести поверку счетчика, нужно выбрать компанию с соответствующей лицензией на выполнение таких работ и заказать услугу. После завершения процедуры, для восстановления учета счетчика, потребитель должен передать необходимые документы специалистам своего поставщика коммунальных услуг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы могут уменьшить свои коммунальные платежи.

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