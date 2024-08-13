У оккупантов минус 7 единиц техники: видео, как 'охотились' на врага десантники 46 ОАЭМБр

Украинские десантники продолжают успешно противостоять российскому вторжению. За сутки бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили и повредили несколько единиц вражеской бронетехники.

Как сообщили в отделении коммуникаций бригады в Telegram, противник пытался прорваться к позициям украинских защитников двумя колоннами. Десантники нанесли огневое поражение по оккупантам, используя противотанковые ракетные комплексы и FPV-дроны.

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В результате боя уничтожены две боевые машины пехоты, две машины ремонта и эвакуации (МТ-ЛБ) и один бронетранспортер. Поврежден один танк и еще одна МТ-ЛБ.

Благодаря профессиональным действиям украинских защитников попытка прорыва российских оккупантов была успешно сорвана, а их потери существенно восполнены.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видео-обращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

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