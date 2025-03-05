У Трампа назвали условие возобновления переговоров с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Венс поделился своим мнением по поводу громкого спора, состоявшегося на минувшем воскресенье в Белом доме между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В комментарии Hannity он назвал точку, после которой разгорелся конфликт между лидерами стран.

По мнению бывшего сенатора Огайо, это произошло, когда его ответ на вопросы журналиста смутил украинского лидера. Он подчеркнул, что реакцию Владимира Зеленского он считает неуважением в Овальном кабинете, пишет Fox News.

"Я действительно думаю, что было просто определенное чувство… недостаток уважения. Было определенное чувство права", – сказал он в интервью.

Он напомнил, что рассказывал о важности привлечения дипломатии для прекращения войны, когда Зеленский спросил, может ли он продолжить и напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, о предыдущих неудачных мирных соглашениях и перемирии 2019 года, нарушенных Кремлем.

"О какой дипломатии, вы говорите? Что вы имеете в виду? - Спросил президент Украины с недоверием.

По словам вице-президента США, такая реакция выглядит неблагодарностью за американскую помощь.

"Я говорю о дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны. Я считаю неуважением с вашей стороны приходить в Овальный кабинет, чтобы попытаться обжаловать это перед американскими СМИ… Вы должны поблагодарить президента за попытку покончить с этим конфликтом", - ответил Венс.

Он подчеркнул, что президент Украины даже не поблагодарил за помощь во время их встречи.

В то же время издание отмечает, что Владимир Зеленский неоднократно благодарил США за поддержку в своем аккаунте X и во время обращения в Конгресс в декабре 2022 года.

По словам вице-президента США Венса, Дональд Трамп поставил перед своей администрацией четкую цель.

"Он хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и, конечно, президент Путин также, они оба сели за стол переговоров. И именно здесь, в конце концов, все разошлось", - сказал он.

По словам Венса, "Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе".

Вэнс отметил, что война не может продолжаться вечно.

Не хватает жизни украинцев, не хватает американских денег и не хватает боеприпасов, чтобы финансировать это дело бесконечно долго. Единственный реалистичный путь довести это до урегулирования – это путь президента Трампа. Мы поощряем и президента Зеленского, и президента Путина идти по этому пути", - подчеркнул Венс.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Во время встречи между президентами возник спор из-за позиции США по мирным переговорам с Россией. После этого Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше, без подписания каких-либо договоренностей.

В то же время, президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social отметил, что его коллега может вернуться, "когда будет готов к миру".

4 марта стало известно, что Дональд Трамп приказал прекратить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского после их спора в Белом доме. В то же время непонятно, какая именно часть военной помощи касается решения.