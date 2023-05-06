Убийственный мед: как войско понтийского царя Митридата наголову разбило римлян в 65 году до н.э.

""Во время Третьей Митридатовой войны, в период расширения Римской империей своей власти на территории Анатолии в период между 73 и 63 годами до нашей эры римские воины столкнулись с хитрым и коварным понтийским царем Митридатом VI, которого называли царем- отравителем.

Целая римская военная колонна попала под действие галлюциногенного меда, производимого пчелами в регионе вдоль побережья Черного моря. Этот мед называли "сумасшедший", после его употребления человек становился дезориентированным и неспособным сопротивляться нападающим.

Об этом пишет IFLScience.

После того, как отца короля Митридата отравили, он стал одержим ядами. Царь увлекался фармакологией и испытывая на себе некоторые виды ядов, стал к ним нечувствительным.

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Согласно данным историков войска Митридата пускали отравленные стрелы в римлян, выпускали "ос и диких зверей" в римские осадные туннели и даже создавали химическое оружие из нефти.

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Во время сражения с римским войском в 65 году до н. е. воины Митридата использовали для борьбы с противником "бешеный мед. Его производят пчелы, которые питаются нектаром особого рододендрона, который содержит высокую концентрацию граянотоксинов, класса нейротоксинов, вызывающих галлюцинации, потерю координации и тошноту. Если в организм попадет большая доза - могут начать с сердцем.

Как сообщал древний историк Страбона, люди Митридата оставляли " миски с "сумасшедшим медом" на пути римлян, которые выпивая его теряли ориентацию. Благодаря этому войско легко расправлялось с ними.

Хотя это удачное сражение не изменило исход войны, в которой Понтийское царство было уничтожено римлянами, она вошла в историю. Сам Митридат после проигрыша хотел покончить жизнь самоубийством с помощью яда, но его организм настолько привык к его действию, что он вынужден был просить своего телохранителя убить его.

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