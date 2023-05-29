Ученые исследовали 2500-летние экскременты и сделали неожиданное открытие

Исследователи провели анализ образцов экскрементов из двух старинных туалетов в Иерусалиме, датируемых библейскими временами – им 2500 лет. Результаты указали на то, что жители железного возраста, которые использовали эти туалеты, могли страдать от вызвавших дизентерию паразитов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Parasitology. Ученые обнаружили следы паразитов, вызвавших дизентерию, в материале, извлеченном из выгребных ям под каменными туалетами. Этими туалетами могли пользоваться "элитные домохозяйства".

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Отмечается, что Иерусалим того времени являлся важным политическим и религиозным центром Ассирийской империи, в нем проживало до 25 000 человек.

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Главный автор исследования и почетный член кафедры археологии Кембриджского университета Пирс Митчелл отметил, что дизентерия распространяется из-за фекалий, загрязняющих питьевую воду или пищу, и ученые предполагали, что это могло быть серьезной проблемой в ранних городах древнего Ближнего Востока из-за жары, паразитов и из-за ограниченного доступа к воде летом.

Впервые каменные туалеты были раскопаны в 2019 году, они датировались временами царя Манассии, короля-клиента ассирийцев, правившего 50 лет в середине седьмого века. Проанализировав помет из туалетов библейской эпохи в Иерусалиме, археологи обнаружили старейшие известные доказательства крошечного паразита, вызывающего "диарею путешественников".

Этот микроскопический паразит Giardia duodenalis может вызвать дизентерию, кишечную инфекцию, которая приводит к сильной кровавой диарее и часто сопровождается желудочными спазмами и лихорадкой.

Ученые выяснили, что паразиты находились под каменными сиденьями унитазов.

Справка: G.duodenalis — это крошечный грушевидный паразит, распространяющийся через пищу или воду, загрязненную фекалиями инфицированного человека или животного. Организм нарушает защитную оболочку кишечника человека, получая доступ к находящимся там питательным веществам. Большинство людей, инфицированных G. duodenalis, быстро поправляются без антибиотиков. Однако из-за того, что паразит нарушает слизистую кишечника, бактерии и другие организмы также могут проникнуть внутрь.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение G. duodenalis в туалетах железного возраста является "самым известным доказательством G. duodenalis, обнаруженным в прошлой популяции где угодно в мире".

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