Ученые исследовали как будут вести себя люди, когда узнают о конце света

Исследователи решили воспроизвести воображаемый мир на пороге апокалипсиса, используя компьютерную игру ArcheAge. Эта игра, имеющая формат массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) с открытым миром, предоставила учёным возможность исследовать, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях.

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Издание IFLScience опубликовало результаты этого уникального исследования. В ходе эксперимента участники игры имели возможность выполнять квесты, исследовать виртуальную карту, повышать уровень своего персонажа и собирать снаряжение.

Исследователи проанализировали более 270 миллионов записей о поведении игроков после объявления о приближении "конца света" в игре.

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Полученные результаты исследования выявили следующее. По словам команды ученых, оставшиеся в игре до самого конца игроки обычно проявляли самое большое миролюбивое поведение. Вероятно, это свидетельствует об их великой преданности игре и внутренней лояльности к ней. С другой стороны, добровольно покинувшие игру игроки были названы "чернерами" командой исследователей. Они, как правило, проявляли антисоциальное поведение, такое как убийство других игроков, вероятно, из-за утраты "чувства ответственности и приверженности игре".

Участникам исследования было сообщено, что их виртуальный мир будет уничтожен через несколько дней. Эта информация добавила еще больше эмоционального напряжения к их исследованию.

В общем, хотя команда подчеркивает, что исследование, конечно, ограничено тем фактом, что оно происходило в видеоигре, конец этого мира был достаточно мирным, а иногда даже положительным с появлением просоциального поведения до конца.

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