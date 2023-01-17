Ученые исследовали "живые камни" в Румынии, медленно растущие на 5 см каждые 1000 лет (фото)

Эти причудливые сферические камни выглядят так, словно прибыли из какой-то инопланетной плантации, но на самом деле они образовались естественным образом, медленно растут и называются "тровантами"

Об этом пишет Daily Mail. Их нашли в небольшой румынской деревне под названием Костешты, в 80 километрах к западу от Бухареста. Трованты смотрятся как надутые каменные пузыри и сильно отличаются размерами.

Процесс роста этих выпуклых фигур начинается с гальки, с каждым тысячелетием минеральные структуры произрастают на 5 сантиметров, имитируя жизнь растений или млекопитающих.

Эти камни преимущественно состоят из твердого каменного ядра, окруженного песком. "Trovants" является синонимом немецкого термина Sandsteinkonkretionen и означает буквально "цементированный песок".

Видео дня

Эти структуры нельзя назвать живыми с научной точки зрения, однако местные жители и туристы давно прозвали их так, ведь они со временем увеличиваются.

Исследователи отмечают, что процесс роста этих "живых камней" очень похож на рост растительной ткани. Но наиболее удивительно то, что эти структуры также "рождают" новые камни, имитируя поведение животных.

Ученый Мирч Тиклин из Геологического института Румынии отметил, что эти структуры имеют разный возраст и сильно отличаются размерами – некоторые, например, могут достигать 15 метров в диаметре, другие наоборот – достаточно малы, и могут поместиться в ладони.

Ученые пишут, что траванты не просто "вырастают" из земли, фактически они присутствуют в массе песков разного геологического возраста и обнажаются со временем. Эти загадочные "живые камни" растут на 5 см каждые 1000 лет, используя для этого дождевую воду.

Обычно, "живые камни" состоит из весьма твердого каменного ядра, которое окружено песком, образующим оболочку. В дождевой воде минералы вступают в реакцию, что создает давление внутри – это вынуждает скалу "расти" и "давать потомство".

К тому же срезы трованта очень напоминают кольца на срезе дерева – каждое из этих колец камня свидетельствует об определенном периоде его роста.

Село Костешты в Румынии не является единственным местом, где можно встретить такие камни. Исследователи обнаружили, что трованты встречаются по всему Карпатскому региону Румынии.

Однако наиболее популярными среди туристов стали именно "живые" камни в Костеште, из-за их большого диаметра, а также причудливые шаровидные и яйцевидные формы. Более того, ряд камней являются сложными сдвоенными фигурами.

По словам Тиклина, отличительной чертой костештских тровантов является наличие у них "потомства" – многочисленных более мелких структур на поверхности большого камня. Такие "микротрованты" не имеют совершенных форм, однако явно проявляют тенденцию к сферичности.

Ранее, исследователи обнаружили более 130 скрытых дверей в Великой китайской стене. Эти тайные проходы исторически были предназначены для разведчиков, а некоторые из них были построены как каналы связи между Великой стеной и ее пределами, или как каналы для торговли и коммерции в древние времена.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!