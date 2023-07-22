Ученые из Франции выяснили, как можно предупредить о землетрясениях через спутники GPS

Пока предусмотреть землетрясения невозможно. Однако двое ученых из Института исследований развития и Университета Лазурного берега во Франции исследовали, что теоретически спутники GPS могут предусмотреть подземные толчки за несколько часов до их появления.

Об этом сообщили в Space. Спутники GPS должны быть в 50 раз чувствительнее, чем сейчас, чтобы обнаружить предвестник землетрясения.

По всему миру каждые пять минут тысяч станций записывают свои позиции GPS. Эти наблюдения могут позволить учёным обнаружить даже незначительные движения земли.

В ходе исследования ученые выбрали места, находящиеся вокруг известных мест землетрясений с магнитудой 7 и выше. Ученые проанализировали, как изменялась их позиция за 46 часов до появления землетрясения. Также они подсчитали, насколько хорошо фактическое движение соответствует движению, которое, как они ожидали, расскажет о землетрясении. В частности, эти показатели стали совпадать, когда до начала подземных толчков оставалось два часа.

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Несмотря на успех во время исследования, сейсмологи еще очень далеки от того, чтобы превратить это в средство прогнозирования начала землетрясений. Ведь современные инструменты не столь хороши, чтобы фактически зафиксировали это движение. Для успеха оборудование должно быть примерно в 50 раз более чувствительным.

В свою очередь, открытие ученых доказывает, что землетрясения не являются хаотическими и мгновенными явлениями, вызванными резкими движениями разломов. Землетрясения могут иметь элементы-предшественники.

Напомним, ученые совершили открытие и доказали наличие твердого металлического ядра в центре Луны, аналогично ядру Земли. Исследования указывают на наличие твердого внутреннего ядра диаметром примерно 500 километров.

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