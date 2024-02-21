Ученые нашли самое крошечное позвоночное создание в мире (фото)

Бразильская лягушка размером с горошину может быть самой маленькой позвоночной в мире. Ученые обнаружили крошечную лягушку Brachycephalus pulex, размером с горошину.

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Лягушка-блоха B.pulex была впервые описана в 2011 году, но только недавно исследователи из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии смогли подробно изучить ее размер и анатомию, пишет New Scientist.

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Измерения 46 лягушек показали, что взрослые самцы имеют среднюю длину более 7 миллиметров, а самки немного больше. Это делает их меньше самцов Paedophryne amauensis, лягушки из Папуа-Новой Гвинеи, которая до сих пор считалась самой маленькой земноводной.

Самый маленький экземпляр B.pulex, обнаруженный в исследовании, имел длину всего 6,45 миллиметра, что на 30% меньше, чем любой другой известный взрослый самец лягушки.

Такой крошечный размер приводит к необычным анатомическим особенностям у лягушки, таких как потеря пальцев на ногах, недоразвитые уши и неспособность прыгать.

Ученые считают, что могут существовать и другие позвоночные, еще меньше B.pulex, которые просто не были обнаружены.

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