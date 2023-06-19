Ученые объяснили, почему не стоит выбрасывать прожилки из бананов

Нити банана известны как пучки флоэмы, находятся между шкуркой фрукта и его мякотью. Многие их выбрасывают, однако ученые говорят, что не стоит этого делать, поскольку эти прожилки удивительно питательны.

Один средний банан содержит чуть менее 100 калорий, а также большое количество необходимых питательных веществ, таких как клетчатка, калий, витамин B6, витамин C, магний и марганец. Нитки бананов тоже богаты полезными веществами.

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Как сообщает IFL Science, пучки флоэмы действуют как трубки для перекачки сахара и других продуктов фотосинтеза туда, куда они нужны. Эти трубки должны быть чрезвычайно крепкими, чтобы выполнять эту важную задачу, поэтому они состоят из более сложных типов волокон, чем остальные бананы.

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По словам Николаса Д. Гиллитта, главного научного сотрудника BerkleyRD и бывшего вице-президента по исследованиям питания и директора Института питания Dole, эти прожилки содержат больше разнообразных типов волокон и структурных компонентов, чем мякоть банана.

Тоже он отметил о кожуре банана. По его словам, хотя они очень жесткие и горькие, они съедобны и богаты жизненно важными питательными веществами.

Поэтому эксперт посоветовал использовать шкурки от бананов как природное удобрение для растений.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы. Благодаря этим советам фрукт останется свежим почти 3 недели.

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