Ученые объяснили, почему некоторые дети рождаются с 'хвостиками'

Редкие отростки бескостных хвостов, с которыми рождаются некоторые младенцы, вызывают любопытство и беспокойство у ученых. На сегодня было зафиксировано около 40 случаев рождения детей с такими "настоящими хвостами" длиной до 18 сантиметров.

Эти отростки, напоминающие мягкие выступы без костей или хрящей, могут быть удалены хирургическим путем. Ранее учёные предполагали, что эти хвосты являются эволюционным остатком предка человека или рудиментарными признаками, наследственными от приматов.

Однако новые исследования свидетельствуют, что эта теория может быть опровергнута. Ученые объясняют отростки бескостных хвостов как проявление неполного сращения позвоночного столба или спинального дизрафизма, сообщает ScienceAlert.

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Это свидетельствует о том, что формирование этих отростков возникает на этапе развития эмбриона и может являться следствием сочетания генетических и средовых факторов.

Исторически псевдохвост, включающий в себя кость, считался отдельным типом отростков и ассоциировался с врожденными дефектами. Однако ученые отмечают, что это неполное сращение позвоночного столба, которое нельзя считать рудиментарным. Хотя эти бескостные отростки обычно не имеют функциональной значимости, они могут вызвать определенные проблемы в развитии эмбриона.

Отмечается, что к восьмой неделе развития этот хвост, как правило, снова всасывается обратно в тело эмбриона. Однако не всегда.

Издание пишет, что рождающиеся с хвостами младенцы обычно имеют серьезные неврологические дефекты. Поэтому дети, рожденные с хвостами, нуждаются в большей медицинской помощи, чем простая операция.

Частично проблема заключается в том, что пока неизвестно, настоящий ли хвост напрямую происходит от эмбрионального хвоста, как предполагают некоторые ученые. Данные убедительно свидетельствуют, что это результат врожденной проблемы, а не безобидная рудиментарная черта.

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