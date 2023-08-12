Ученые определили максимальную температуру, способную выдержать тело человека

Новые данные по максимальным значениям тепла и влажности, которые могут переносить люди, впечатляют. Новые исследования позволяют просмотреть ранее установленные ограничения, указывая на то, что даже здоровое лицо может столкнуться с опасностью при длительном пребывании в условиях высокой температуры и высокой влажности.

Даже здоровый молодой человек умрет, выдержав шесть часов тепла 35 градусов Цельсия (95 Фаренгейтов) в сочетании со 100-процентной влажностью, но новые данные показывают, что порог может быть значительно ниже, пишет Science Alert.

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Ученые обнаружили, что пот, являющийся натуральным механизмом охлаждения тела, при определенных условиях перестает эффективно испаряться с поверхности кожи. Это может привести к риску теплового удара, отказу органов и, в крайних случаях, смерти.

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Исследования показали, что критическая температурная граница, которая определяется как "температура по влажному термометру", на самом деле может быть намного ниже, чем раньше думалось. Известные случаи, когда этот предел был нарушен, были в основном зафиксированы в Южной Азии и Персидском заливе и не приводили к массовой смертности.

Эксперты отмечают, что реакция на экстремальные температуры и влажность может варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и социальных факторов. Последние исследования также указывают на рост риска в результате изменений климата и повышения глобальной температуры.

Информация по подсчетам показала, что температура по влажному термометру может регулярно превышать 35 градусов в разных точках мира в течение ближайших десятилетий, если тренд по росту температуры продолжится.

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