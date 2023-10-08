Ученые ответили, сколько ступенек нужно проходить в день, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Недавние исследования подтверждают, что подъем по лестнице является важным фактором для улучшения здоровья сердца и может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на более чем 20 процентов. Это означает, что даже 50 ступенек в день могут оказать значительное положительное влияние на ваше сердце.

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Исследование было проведено на базе данных Великобританийского биобанка, включавших информацию о семейной истории, генетическом риске и уровне кровяного давления у 458 860 взрослых. Результаты показали, что подъем по лестнице уменьшает риск сердечных заболеваний для всех групп опрошенных, особенно для тех, кто еще не был в группе высокого риска сердечных заболеваний, пишет Sciense Alert.

Это важно, поскольку подъем по лестнице является бесплатным и доступным для всех. Это не требует посещения тренажерного зала или использования специального оборудования и вы можете делать это в любую погоду. Подъем по лестнице является одной из наиболее универсальных и доступных форм физической активности.

Эпидемиолог Лу Ци из Университета Тулейна в США отмечает, что короткие всплески интенсивного подъема по лестнице являются эффективным и быстрым способом улучшить кардиореспираторную форму и липидный профиль. Это особенно важно для тех, кто не может выполнять рекомендуемые нормы физической активности.

Важно заметить, что те, кто переставал подниматься по лестнице в течение периода исследования (в среднем 12,5 лет), имели на 32 процента больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто продолжал эту активность.

Хотя исследование не может установить причинно-следственную связь, но связь между подъемом по лестнице и улучшением здоровья сердца является достаточно сильной и важной. Эти упражнения могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и поддерживать сердце в здоровом состоянии.

Кроме того, это не первое исследование, подтверждающее пользу подъема по лестнице. Ранее была выявлена связь между этой активностью и снижением риска рака и улучшением кардиореспираторной формы. Так что, возможно, стоит подумать об этом простом способе улучшить свое здоровье и не пользоваться лифтом в следующий раз.

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