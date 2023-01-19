Ученые поймали радиосигнал из далекой галактики, который может быть связан с инопланетной цивилизацией

Радиосигнал был выпущен, когда нашей Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет. Этот сигнал был обнаружен с помощью гигантского метроволнового радиотелескопа GMRT, состоящего из тридцати полностью управляемых параболических радиотелескопов, расположенных в Пуне в Индии.

Астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике на расстоянии 8,8 миллиарда световых лет от Земли, благодаря методу гравитационного линзирования. Об этом сообщает Hindustan Times.

Этот метод позволяет обнаружить дальние объекты в космосе с помощью другого массивного объекта, находящегося ближе к наблюдателю. Сигнал от дальнего объекта искажается близким, в этом случае усиление произошло в 30 раз, что удалось обнаружить сигнал на расстоянии 8,8 миллиарда световых лет.

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"Это эквивалентно взгляду назад во времени на 8,8 миллиарда лет", – сказал Арнаб Чакраборти, докторант из Университета Макгилла.

Исследователи предполагают, что он может быть связан с инопланетной цивилизацией, однако пока это назвали "спекуляциями и волнениями".

Ранее астрономы нашли вторую потенциально населенную экзопланету похожего размера на Землю всего в 100 световых годах от нас.

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