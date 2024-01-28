Ученые разработали камеру, которая видит мир глазами животных (фото)

Ученые из Университета Миннесоты разработали камеру, позволяющую людям видеть мир глазами животных. Он не имеет отдельных настроек для каждого животного, но имеет дополнительную камеру для ультрафиолетового диапазона. Алгоритм обрабатывает данные и показывает, как видели бы мир разные животные.

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Камера, которая позволяет видеть мир глазами животных, может стать ценным инструментом для исследователей, медиков и косметологов. О разработке рассказали в журнале PLOS Biology.

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Бабочки Colias eurytheme имеют узоры на крыльях, которые видны только в ультрафиолете.

Павлины не такие красочные для пчел, как для людей.

Гусеница черных махаонов Papilio polyxenes использует ультрафиолет для камуфляжа.

Пчелы видят радугу более яркой, чем люди, благодаря ультрафиолету.

Птицы видят небо пурпурное через ультрафиолет.

Пчелы видят друг друга в синих, зеленых и красных цветах.

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