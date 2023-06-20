Ученые выяснили, как подгоревшая пища влияет на здоровье человека

Если вы хотите сохранять свое здоровье, то лучше избегать перекаливания пищи. Об этом пишет BBC.

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Исследователи из Стокгольмского университета в течение 20 лет изучали влияние перекаленной и подрумяненной пищи на здоровье человека. Они обнаружили, что многие продукты, которые подвергаются нагреву до 120 градусов, образуют вещество под названием акриламид. Это соединение является потенциально опасным канцерогеном, трудно выводимым из организма.

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Продолжая потреблять пережаренную пищу, человек повышает риск заболеть раком или деменцией.

Лучше обрезать подгоревшую часть пищи и употреблять только здоровую часть. Однако психологи отмечают, что в редких случаях незначительные исключения не повлекут за собой негативных последствий.

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