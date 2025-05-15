Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку класса Х: как повлияет на метеочувствительность

В ночь с 13 на 14 мая от активного солнечного пятна AR4087 произошло мощное извержение класса Х2.7. Это привело к радиосбоям в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. По словам специалистов, подобные вспышки довольно редки, а класс X считается самым сильным среди солнечных извержений.

О потенциальных последствиях этого явления сообщает Space. По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), солнечные вспышки делятся на классы: A, B, C, M и X, где каждая буква означает увеличение мощности в 10 раз. Произошедшая вспышка достигла отметки X2.7 — это нижний уровень самой мощной категории.

Извержение привело к массовому выбросу рентгеновского и ультрафиолетового излучения, достигшего Земли почти мгновенно. Это привело к нарушению связи в коротковолновом диапазоне, особенно для радиооператоров.

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Пока нет окончательного подтверждения, сопровождала ли вспышка выброс корональной массы (CME) — огромного потока солнечной плазмы, способного вызвать геомагнитные бури. Впрочем, вероятность его наличия достаточно высока.

Специалисты отмечают, что пока активная зона AR4087 находится на краю видимой стороны Солнца, Земля не попадает под ее прямое воздействие. Однако, поскольку она постепенно оборачивается ближе к нашей планете, риски увеличиваются. Эта зона уже вызвала несколько менее мощных вспышек, в частности М5.3 и М7.74.

"АR4087 становится все активнее. Что она подготовит нам в ближайшие дни - увидим", - пишет охотник за полярными сияниями Винсент Ледвин.

Пока что прогнозируется геомагнитная буря средней интенсивности (Кр-индекс 4) на четверг, 15 мая. Более существенные последствия возможны в период с 17 по 20 мая.

Как уберечь здоровье во время магнитных бурь

Специалисты советуют:

Уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций;

и избегать стрессовых ситуаций; Соблюдать режим сна – спать не менее 7–9 часов;

– спать не менее 7–9 часов; регулярно питаться и поддерживать водный баланс;

Избегать вредной пищи и напитков ;

; Больше находиться на свежем воздухе , проветривать помещение;

, проветривать помещение; Ограничить пользование гаджетами , особенно вечером;

, особенно вечером; Людям с хроническими болезнями следует быть осторожными, иметь при себе необходимые лекарства и больше отдыхать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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